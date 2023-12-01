«Карлос Альварес (Фил)» – «Начин Сат (Мнг)». 01.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Карлос Альварес (Фил) — Начин Сат (Мнг). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Карлос Альварес (Фил) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Карлос Альварес (Фил) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Начин Сат (Мнг), так что вряд ли в 16:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Альварес (Фил) — Начин Сат (Мнг):

победа Карлос Альварес (Фил) – 0, ничья – 0, победа Начин Сат (Мнг) – 0

Прогноз на матч Карлос Альварес (Фил) – Начин Сат (Мнг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Карлос Альварес (Фил) не очень выгодно, а вот Начин Сат (Мнг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Карлос Альварес (Фил) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Карлос Альварес (Фил) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Карлос Альварес (Фил) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Карлос Альварес (Фил) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Карлос Альварес (Фил) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Карлос Альварес (Фил) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Карлос Альварес (Фил) может и не устоять на ногах.

Начин Сат (Мнг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Начин Сат (Мнг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Начин Сат (Мнг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Начин Сат (Мнг) должен быть в хорошей физической форме. Начин Сат (Мнг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Карлос Альварес (Фил) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Карлос Альварес (Фил) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Карлос Альварес (Фил) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Карлос Альварес (Фил) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Карлос Альварес (Фил) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Карлос Альварес (Фил) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Начин Сат (Мнг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Начин Сат (Мнг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Начин Сат (Мнг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Начин Сат (Мнг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Карлос Альварес (Фил) – Начин Сат (Мнг) 01.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Карлос Альварес (Фил) и Начин Сат (Мнг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Карлос Альварес (Фил) и Начин Сат (Мнг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Карлос Альварес (Фил) — Начин Сат (Мнг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Карлос Альварес (Фил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Карлос Альварес (Фил) — Начин Сат (Мнг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Начин Сат (Мнг).

Карлос Альварес (Фил)

Хотя Карлос Альварес (Фил) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Карлос Альварес (Фил) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Карлос Альварес (Фил) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Карлос Альварес (Фил) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Карлос Альварес (Фил) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Начин Сат (Мнг)

Уже несколько лет Начин Сат (Мнг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Начин Сат (Мнг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Начин Сат (Мнг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Карлос Альварес (Фил) — Начин Сат (Мнг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01 декабря

Несмотря на то, что Карлос Альварес (Фил) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Начин Сат (Мнг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Карлос Альварес (Фил) сейчас находится на пике формы, так что Начин Сат (Мнг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Карлос Альварес (Фил).