Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути. Прогноз, ставки на матч (01.12.23)

01 декабря в 11:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агарвал/Кумаран , а противостоять в этом поединке будет Мацуда/Тагути.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути можно будет вплоть до 11:35 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01 декабря. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01 декабря откроет его противостояние Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:35 по МСК, то есть до начала игры. Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мацуда/Тагути может гордиться семью победами, а вот Агарвал/Кумаран имеет только пять выигранных встреч.

Агарвал/Кумаран

В большинстве своих выигранных поединков Агарвал/Кумаран берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Агарвал/Кумаран с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Агарвал/Кумаран сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Агарвал/Кумаран также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мацуда/Тагути

На этом турнире Мацуда/Тагути играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мацуда/Тагути все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мацуда/Тагути не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мацуда/Тагути уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мацуда/Тагути на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мацуда/Тагути пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути 01 декабря

Агарвал/Кумаран

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Агарвал/Кумаран, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Агарвал/Кумаран уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Агарвал/Кумаран старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Агарвал/Кумаран, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Агарвал/Кумаран не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Агарвал/Кумаран все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Агарвал/Кумаран точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мацуда/Тагути

На этом турнире Мацуда/Тагути играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мацуда/Тагути какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мацуда/Тагути уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мацуда/Тагути много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мацуда/Тагути сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мацуда/Тагути не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агарвал/Кумаран имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мацуда/Тагути в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агарвал/Кумаран превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мацуда/Тагути сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агарвал/Кумаран гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агарвал/Кумаран — Мацуда/Тагути. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Агарвал/Кумаран и Мацуда/Тагути, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.