Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (01.12.23)

01-го декабря 2023 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) примет соперника по национальному первенству Висконсин Грин Бэй Финикс (жен).



Баскетбольный поединок Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) – Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) пройдет в рамках престижного турнира 01-го декабря 2023 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 04:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). Данный поединок будет сыгран 01-го декабря 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен)

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен)» — «Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 01-го декабря 2023 года. На этот раз соперником хозяев будет Висконсин Грин Бэй Финикс (жен), так что в 04:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) 01-го декабря 2023 года

Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен)

В последние годы Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен), который должен пройти 01-го декабря 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.