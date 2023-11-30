Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.12.23)

Прогноз и ставка на матч Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова 01.12.2023

01.12.2023 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аверлаг/Болквадзе , а противостоять в этом поединке будет Крокова/Михаликова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 01.12.2023, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Аверлаг/Болквадзе. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01.12.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Крокова/Михаликова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Крокова/Михаликова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Аверлаг/Болквадзе

Болельщики ожидали, что на этом турнире Аверлаг/Болквадзе продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Аверлаг/Болквадзе в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Аверлаг/Болквадзе сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Аверлаг/Болквадзе немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Крокова/Михаликова

Крокова/Михаликова имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Крокова/Михаликова уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Крокова/Михаликова умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Крокова/Михаликова обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Крокова/Михаликова проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Аверлаг/Болквадзе» — «Крокова/Михаликова»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.12.23)

Аверлаг/Болквадзе

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аверлаг/Болквадзе, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аверлаг/Болквадзе уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аверлаг/Болквадзе старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аверлаг/Болквадзе, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аверлаг/Болквадзе не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аверлаг/Болквадзе все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аверлаг/Болквадзе точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Крокова/Михаликова

Крокова/Михаликова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Крокова/Михаликова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Крокова/Михаликова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Крокова/Михаликова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Крокова/Михаликова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Крокова/Михаликова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Крокова/Михаликова проводит второй или третий матч. А вот Аверлаг/Болквадзе как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Аверлаг/Болквадзе, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Аверлаг/Болквадзе без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Аверлаг/Болквадзе вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аверлаг/Болквадзе — Крокова/Михаликова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Аверлаг/Болквадзе и Крокова/Михаликова.

