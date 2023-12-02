«Софьян Умиа (Фра)» – «Хуан Уэртас (Пан)». 02.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан) на 02-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Софьян Умиа (Фра) и Хуан Уэртас (Пан) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

До 02-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан):

победа Софьян Умиа (Фра) – 1.054, ничья – 25, победа Хуан Уэртас (Пан) – 10.7

Прогноз на матч Софьян Умиа (Фра) – Хуан Уэртас (Пан) Бои, титульный бой, 02-го декабря :

Так как Софьян Умиа (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.054. В то же время Хуан Уэртас (Пан) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 10.7.

История личных встреч

На профессиональном ринге Софьян Умиа (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Софьян Умиа (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Софьян Умиа (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Софьян Умиа (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Софьян Умиа (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Хуан Уэртас (Пан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хуан Уэртас (Пан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хуан Уэртас (Пан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хуан Уэртас (Пан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хуан Уэртас (Пан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Софьян Умиа (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Софьян Умиа (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Софьян Умиа (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Софьян Умиа (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Хуан Уэртас (Пан) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хуан Уэртас (Пан) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хуан Уэртас (Пан) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хуан Уэртас (Пан) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хуан Уэртас (Пан), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Софьян Умиа (Фра) – Хуан Уэртас (Пан) 02.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Софьян Умиа (Фра) и Хуан Уэртас (Пан). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Софьян Умиа (Фра) и Хуан Уэртас (Пан). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Софьян Умиа (Фра) и Хуан Уэртас (Пан) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Софьян Умиа (Фра) и Хуан Уэртас (Пан) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хуан Уэртас (Пан) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хуан Уэртас (Пан).

Софьян Умиа (Фра)

Так как Софьян Умиа (Фра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Софьян Умиа (Фра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Софьян Умиа (Фра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Софьян Умиа (Фра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хуан Уэртас (Пан)

На данный момент Хуан Уэртас (Пан) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Хуан Уэртас (Пан) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Хуан Уэртас (Пан) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Хуан Уэртас (Пан) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Хуан Уэртас (Пан) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го декабря

На титульный бой Софьян Умиа (Фра) — Хуан Уэртас (Пан) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Софьян Умиа (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Хуан Уэртас (Пан) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.