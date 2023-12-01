«Райан Розицки (Кан)» – «Оланреваджу Дуродола (Ниг)». 03.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Райан Розицки (Кан) проведет 03-го декабря 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Оланреваджу Дуродола (Ниг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 03-го декабря 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг):

победа Райан Розицки (Кан) – 1.08, ничья – 27, победа Оланреваджу Дуродола (Ниг) – 8.85

Прогноз на матч Райан Розицки (Кан) – Оланреваджу Дуродола (Ниг) Бои, титульный бой, 03-го декабря 2023 года :

Так как Райан Розицки (Кан) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.08. В то же время Оланреваджу Дуродола (Ниг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 8.85.

История личных встреч

На профессиональном ринге Райан Розицки (Кан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Райан Розицки (Кан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Райан Розицки (Кан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Райан Розицки (Кан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Райан Розицки (Кан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Оланреваджу Дуродола (Ниг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Оланреваджу Дуродола (Ниг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Оланреваджу Дуродола (Ниг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Оланреваджу Дуродола (Ниг) должен быть в хорошей физической форме. Оланреваджу Дуродола (Ниг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Райан Розицки (Кан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Райан Розицки (Кан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Райан Розицки (Кан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Райан Розицки (Кан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Оланреваджу Дуродола (Ниг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Оланреваджу Дуродола (Ниг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Оланреваджу Дуродола (Ниг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Оланреваджу Дуродола (Ниг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Оланреваджу Дуродола (Ниг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Оланреваджу Дуродола (Ниг) должен задуматься о своей обороне.

Райан Розицки (Кан) – Оланреваджу Дуродола (Ниг) 03.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Райан Розицки (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Оланреваджу Дуродола (Ниг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Райан Розицки (Кан)

Хотя Райан Розицки (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Райан Розицки (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Райан Розицки (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Райан Розицки (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Райан Розицки (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Оланреваджу Дуродола (Ниг)

Сейчас Оланреваджу Дуродола (Ниг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Оланреваджу Дуродола (Ниг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Оланреваджу Дуродола (Ниг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Оланреваджу Дуродола (Ниг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Оланреваджу Дуродола (Ниг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го декабря 2023 года

В настоящее время Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Райан Розицки (Кан) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Райан Розицки (Кан) выиграет бой.