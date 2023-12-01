«Райан Розицки (Кан)» – «Оланреваджу Дуродола (Ниг)». 03.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03-го декабря 2023 года состоится интересный поединок Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 05:00 по московскому времени Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Райан Розицки (Кан).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг):

победа Райан Розицки (Кан) – 1.08, ничья – 27, победа Оланреваджу Дуродола (Ниг) – 8.85

Прогноз на матч Райан Розицки (Кан) – Оланреваджу Дуродола (Ниг) Бои, титульный бой, 03-го декабря 2023 года :

Так как Райан Розицки (Кан) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.08. В то же время Оланреваджу Дуродола (Ниг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 8.85.

История личных встреч

В свои 32 года Райан Розицки (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Райан Розицки (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Райан Розицки (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Райан Розицки (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Райан Розицки (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Оланреваджу Дуродола (Ниг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Оланреваджу Дуродола (Ниг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Оланреваджу Дуродола (Ниг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Оланреваджу Дуродола (Ниг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Оланреваджу Дуродола (Ниг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Райан Розицки (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Райан Розицки (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Райан Розицки (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Райан Розицки (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Райан Розицки (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Оланреваджу Дуродола (Ниг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Оланреваджу Дуродола (Ниг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Оланреваджу Дуродола (Ниг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Оланреваджу Дуродола (Ниг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Оланреваджу Дуродола (Ниг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Оланреваджу Дуродола (Ниг) должен задуматься о своей обороне.

Райан Розицки (Кан) – Оланреваджу Дуродола (Ниг) 03.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Райан Розицки (Кан) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Райан Розицки (Кан) и Оланреваджу Дуродола (Ниг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Оланреваджу Дуродола (Ниг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Райан Розицки (Кан)

На самом деле Райан Розицки (Кан) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Райан Розицки (Кан) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Райан Розицки (Кан) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Райан Розицки (Кан) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Райан Розицки (Кан) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Оланреваджу Дуродола (Ниг)

Оланреваджу Дуродола (Ниг) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Оланреваджу Дуродола (Ниг) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Оланреваджу Дуродола (Ниг) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Оланреваджу Дуродола (Ниг) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Оланреваджу Дуродола (Ниг) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Райан Розицки (Кан) — Оланреваджу Дуродола (Ниг). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го декабря 2023 года

Вряд ли Райан Розицки (Кан) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Оланреваджу Дуродола (Ниг), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Райан Розицки (Кан) легко справится с таким соперником, как Оланреваджу Дуродола (Ниг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.