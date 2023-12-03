Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен). Прогноз, ставки на матч(03.12.23)

Прогноз и ставка на матч Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен) 03 декабря

03 декабря в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) примет соперника по национальному первенству Северный Иллинойс Хаскиз (жен).



В 22:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Эдвардсвилль Кугэрз (жен) – Северный Иллинойс Хаскиз (жен). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Эдвардсвилль Кугэрз (жен) и Северный Иллинойс Хаскиз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 03 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Северный Иллинойс Хаскиз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Эдвардсвилль Кугэрз (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Эдвардсвилль Кугэрз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Эдвардсвилль Кугэрз (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Северный Иллинойс Хаскиз (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Северный Иллинойс Хаскиз (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Вплоть до 03 декабря включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен). А так как начало встречи в 22:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен). Прогноз, ставки на матч(03.12.23)

Эдвардсвилль Кугэрз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Эдвардсвилль Кугэрз (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Северный Иллинойс Хаскиз (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северный Иллинойс Хаскиз (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03 декабря сыграет матч против БК Северный Иллинойс Хаскиз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Эдвардсвилль Кугэрз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Северный Иллинойс Хаскиз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эдвардсвилль Кугэрз (жен) — Северный Иллинойс Хаскиз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Северный Иллинойс Хаскиз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Северный Иллинойс Хаскиз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.