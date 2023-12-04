Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера. Прогноз, ставки на матч(05.12.23)

Прогноз и ставка на матч Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера 05 декабря

05 декабря в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Каролина Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Джулия Рьера.



Каролина Мелихени Родригес Альвес считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Джулия Рьера 05 декабря будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05 декабря откроет его противостояние Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джулия Рьера может гордиться семью победами, а вот Каролина Мелихени Родригес Альвес имеет только пять выигранных встреч.

Каролина Мелихени Родригес Альвес

Так как Каролина Мелихени Родригес Альвес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Каролина Мелихени Родригес Альвес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Каролина Мелихени Родригес Альвес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Каролина Мелихени Родригес Альвес чем-то удивить, пока не ясно.



Джулия Рьера

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джулия Рьерав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джулия Рьера играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джулия Рьера держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джулия Рьера демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джулия Рьера находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера

Длительное время Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера. Прогноз, ставки на матч(05.12.23)

Каролина Мелихени Родригес Альвес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Каролина Мелихени Родригес Альвес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Каролина Мелихени Родригес Альвес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Каролина Мелихени Родригес Альвес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Каролина Мелихени Родригес Альвес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Каролина Мелихени Родригес Альвес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Каролина Мелихени Родригес Альвес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Каролина Мелихени Родригес Альвес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джулия Рьера

На этом турнире Джулия Рьера играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джулия Рьера какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джулия Рьера уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джулия Рьера много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джулия Рьера сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джулия Рьера не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Каролина Мелихени Родригес Альвес, и Джулия Рьера неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Каролина Мелихени Родригес Альвес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джулия Рьера имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Каролина Мелихени Родригес Альвес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каролина Мелихени Родригес Альвес — Джулия Рьера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Каролина Мелихени Родригес Альвес и Джулия Рьера.

