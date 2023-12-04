Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес — Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.12.23)

05-го декабря в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес , а противостоять в этом поединке будет Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос.



В 17:30 по Москве Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 05-го декабря. Единственный раз Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес — Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос:

Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05-го декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес

По непонятным причинам Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес» — «Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес — Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос. Прогноз, ставки на матч(05.12.23)

Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес

На данном турнире Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес, это умение играть на травяных кортах.

Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос

На этом турнире Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес — Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес — Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес — Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бьянка Мендонка Бернардес Биа Бернардес и Лара Бела Фредерико де Алмейда Сантос, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.