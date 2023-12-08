«Луис Кадо (Бра)» – «Вернон Рамос (Пан)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Луис Кадо (Бра) — Вернон Рамос (Пан). На ринге его участники появятся в 02:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Луис Кадо (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 08-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Луис Кадо (Бра) — Вернон Рамос (Пан). По Москве начало данного поединка будет в 02:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Кадо (Бра) — Вернон Рамос (Пан):

победа Луис Кадо (Бра) – 2, ничья – 45, победа Вернон Рамос (Пан) – 1.8

Прогноз на матч Луис Кадо (Бра) – Вернон Рамос (Пан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го декабря :

Так как Луис Кадо (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2. В то же время Вернон Рамос (Пан) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.8.

История личных встреч

На данный момент Луис Кадо (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Луис Кадо (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Луис Кадо (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Луис Кадо (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Вернон Рамос (Пан) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Вернон Рамос (Пан) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Вернон Рамос (Пан) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Вернон Рамос (Пан) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Вернон Рамос (Пан) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Луис Кадо (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Луис Кадо (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Луис Кадо (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Луис Кадо (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Вернон Рамос (Пан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Вернон Рамос (Пан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Вернон Рамос (Пан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Вернон Рамос (Пан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Вернон Рамос (Пан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Вернон Рамос (Пан) должен задуматься о своей обороне.

Луис Кадо (Бра) – Вернон Рамос (Пан) 08.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Луис Кадо (Бра) и Вернон Рамос (Пан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Луис Кадо (Бра) и Вернон Рамос (Пан) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Луис Кадо (Бра) будет намного сильнее, чем Вернон Рамос (Пан), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Луис Кадо (Бра) и Вернон Рамос (Пан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Вернон Рамос (Пан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Луис Кадо (Бра)

Несмотря на то, что Луис Кадо (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Луис Кадо (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Луис Кадо (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Луис Кадо (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Вернон Рамос (Пан)

В данный момент Вернон Рамос (Пан) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Вернон Рамос (Пан) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Вернон Рамос (Пан) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Вернон Рамос (Пан) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Луис Кадо (Бра) — Вернон Рамос (Пан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го декабря

В этом поединке Луис Кадо (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Вернон Рамос (Пан), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Луис Кадо (Бра) — Вернон Рамос (Пан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Луис Кадо (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.