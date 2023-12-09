«Валтер Гонсалвес (Бра)» – «Джейкоб Смит (Вел)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Валтер Гонсалвес (Бра) — Джейкоб Смит (Вел). На ринге его участники появятся в 05:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Валтер Гонсалвес (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Валтер Гонсалвес (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джейкоб Смит (Вел), так что вряд ли в 05:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Валтер Гонсалвес (Бра) — Джейкоб Смит (Вел):

победа Валтер Гонсалвес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Джейкоб Смит (Вел) – 0

Прогноз на матч Валтер Гонсалвес (Бра) – Джейкоб Смит (Вел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 декабря :

Так как Валтер Гонсалвес (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джейкоб Смит (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Валтер Гонсалвес (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Валтер Гонсалвес (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Валтер Гонсалвес (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Валтер Гонсалвес (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Валтер Гонсалвес (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Валтер Гонсалвес (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джейкоб Смит (Вел) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джейкоб Смит (Вел) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джейкоб Смит (Вел) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джейкоб Смит (Вел) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джейкоб Смит (Вел) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Валтер Гонсалвес (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Валтер Гонсалвес (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Валтер Гонсалвес (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Валтер Гонсалвес (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Валтер Гонсалвес (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Джейкоб Смит (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джейкоб Смит (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джейкоб Смит (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джейкоб Смит (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джейкоб Смит (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джейкоб Смит (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Валтер Гонсалвес (Бра) – Джейкоб Смит (Вел) 09.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Валтер Гонсалвес (Бра) и Джейкоб Смит (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Валтер Гонсалвес (Бра) и Джейкоб Смит (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Валтер Гонсалвес (Бра) и Джейкоб Смит (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Валтер Гонсалвес (Бра) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Валтер Гонсалвес (Бра) и Джейкоб Смит (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джейкоб Смит (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Валтер Гонсалвес (Бра)

На самом деле Валтер Гонсалвес (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Валтер Гонсалвес (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Валтер Гонсалвес (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Валтер Гонсалвес (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Валтер Гонсалвес (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джейкоб Смит (Вел)

В данный момент Джейкоб Смит (Вел) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джейкоб Смит (Вел) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джейкоб Смит (Вел) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джейкоб Смит (Вел) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Валтер Гонсалвес (Бра) — Джейкоб Смит (Вел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 декабря

Никто не сомневается, что Валтер Гонсалвес (Бра) намного сильнее, чем Джейкоб Смит (Вел), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Валтер Гонсалвес (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Джейкоб Смит (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Валтер Гонсалвес (Бра).