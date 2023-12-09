«Хасан Той (Тур)» – «Шинтаро Мацукура (Япо)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хасан Той (Тур) проведет 09-го декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Шинтаро Мацукура (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Хасан Той (Тур) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Шинтаро Мацукура (Япо), так что вряд ли в 06:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хасан Той (Тур) — Шинтаро Мацукура (Япо):

победа Хасан Той (Тур) – 0, ничья – 0, победа Шинтаро Мацукура (Япо) – 0

Прогноз на матч Хасан Той (Тур) – Шинтаро Мацукура (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Хасан Той (Тур) — Шинтаро Мацукура (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хасан Той (Тур) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хасан Той (Тур) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хасан Той (Тур) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хасан Той (Тур) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хасан Той (Тур) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хасан Той (Тур) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Шинтаро Мацукура (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Шинтаро Мацукура (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Шинтаро Мацукура (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Шинтаро Мацукура (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Шинтаро Мацукура (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Хасан Той (Тур) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хасан Той (Тур) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хасан Той (Тур) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хасан Той (Тур) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хасан Той (Тур) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хасан Той (Тур) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Шинтаро Мацукура (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шинтаро Мацукура (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шинтаро Мацукура (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шинтаро Мацукура (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шинтаро Мацукура (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хасан Той (Тур) – Шинтаро Мацукура (Япо) 09.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Хасан Той (Тур) и Шинтаро Мацукура (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хасан Той (Тур) и Шинтаро Мацукура (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Хасан Той (Тур) и Шинтаро Мацукура (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хасан Той (Тур) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Шинтаро Мацукура (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хасан Той (Тур) и Шинтаро Мацукура (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хасан Той (Тур) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Хасан Той (Тур) — Шинтаро Мацукура (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Шинтаро Мацукура (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хасан Той (Тур)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Хасан Той (Тур) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Хасан Той (Тур) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Хасан Той (Тур) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Хасан Той (Тур) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Шинтаро Мацукура (Япо)

Последний раз Шинтаро Мацукура (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Шинтаро Мацукура (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Шинтаро Мацукура (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Шинтаро Мацукура (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Шинтаро Мацукура (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Шинтаро Мацукура (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Хасан Той (Тур) — Шинтаро Мацукура (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Хасан Той (Тур) сейчас намного сильнее, чем Шинтаро Мацукура (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хасан Той (Тур) и Шинтаро Мацукура (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хасан Той (Тур) выиграет с помощью нокаута.