«Роман Крыкля (Укр)» – «Алекс Робертс (Авс)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го декабря должен состояться бой Роман Крыкля (Укр) — Алекс Робертс (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 09-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Роман Крыкля (Укр) — Алекс Робертс (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Крыкля (Укр) — Алекс Робертс (Авс):

победа Роман Крыкля (Укр) – 0, ничья – 0, победа Алекс Робертс (Авс) – 0

Прогноз на матч Роман Крыкля (Укр) – Алекс Робертс (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го декабря :

Так как Роман Крыкля (Укр) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Алекс Робертс (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Роман Крыкля (Укр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Роман Крыкля (Укр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Роман Крыкля (Укр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Роман Крыкля (Укр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Роман Крыкля (Укр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Роман Крыкля (Укр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Роман Крыкля (Укр) может и не устоять на ногах.

Алекс Робертс (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Алекс Робертс (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Алекс Робертс (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Алекс Робертс (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Алекс Робертс (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Роман Крыкля (Укр) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Роман Крыкля (Укр) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Роман Крыкля (Укр) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Роман Крыкля (Укр) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Роман Крыкля (Укр) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Алекс Робертс (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алекс Робертс (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алекс Робертс (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алекс Робертс (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Роман Крыкля (Укр) – Алекс Робертс (Авс) 09.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алекс Робертс (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Роман Крыкля (Укр)

Хотя Роман Крыкля (Укр) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Роман Крыкля (Укр) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Роман Крыкля (Укр) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Роман Крыкля (Укр) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Роман Крыкля (Укр) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Алекс Робертс (Авс)

На данный момент Алекс Робертс (Авс) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Алекс Робертс (Авс) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Алекс Робертс (Авс) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Алекс Робертс (Авс) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Алекс Робертс (Авс) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Роман Крыкля (Укр) — Алекс Робертс (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го декабря

В этом поединке Роман Крыкля (Укр) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Алекс Робертс (Авс), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Роман Крыкля (Укр) и Алекс Робертс (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Роман Крыкля (Укр) выиграет бой.