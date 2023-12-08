Жальгирис — Монако. Прогноз, ставки на матч. Евролига (08.12.23)

08-го декабря в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Евролига, в котором на своей площадке местный клуб Жальгирис примет соперника по национальному первенству Монако.



В 21:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Жальгирис – Монако, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 08-го декабря, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Монако.



Жальгирис — Монако. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 08-го декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Жальгирис — Монако. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 21:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Жальгирис, одержав семь побед.

Жальгирис

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Жальгирис уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Жальгирис подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Жальгирис старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Монако

Прогресс баскетбольного клуба Монако по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Монако обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Монако потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Жальгирис — Монако

На 08-го декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Жальгирис — Монако, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 21:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Жальгирис — Монако. Прогноз, ставки на матч(08.12.23)

Жальгирис

В последние годы Жальгирис является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Жальгирис еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Монако

После того, как баскетбольный клуб Монако проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Монако хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Монако продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Жальгирис — Монако Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Жальгирис — Монако, который должен пройти 08-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Жальгирис в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Жальгирис — Монако: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Жальгирис играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Жальгирис уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Жальгирис хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Монако все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Монако также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Монако продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жальгирис — Монако. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Жальгирис уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Жальгирис пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Жальгирис составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Монако не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Монако уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Монако очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.