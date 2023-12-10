«Мие Есида (Япо)» – «Эбани Бриджес (Авс)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мие Есида (Япо) проведет 10 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эбани Бриджес (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мие Есида (Япо) — Эбани Бриджес (Авс) пройдет 10 декабря, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мие Есида (Япо) имеет две победы нокаутом, а Эбани Бриджес (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мие Есида (Япо) — Эбани Бриджес (Авс):

победа Мие Есида (Япо) – 0, ничья – 0, победа Эбани Бриджес (Авс) – 0

Прогноз на матч Мие Есида (Япо) – Эбани Бриджес (Авс) Бои, титульный бой, 10 декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мие Есида (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Эбани Бриджес (Авс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Мие Есида (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мие Есида (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мие Есида (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мие Есида (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мие Есида (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мие Есида (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мие Есида (Япо) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Эбани Бриджес (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эбани Бриджес (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эбани Бриджес (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эбани Бриджес (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эбани Бриджес (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Мие Есида (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мие Есида (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мие Есида (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мие Есида (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мие Есида (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мие Есида (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Эбани Бриджес (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эбани Бриджес (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эбани Бриджес (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эбани Бриджес (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мие Есида (Япо) – Эбани Бриджес (Авс) 10.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мие Есида (Япо) и Эбани Бриджес (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мие Есида (Япо) и Эбани Бриджес (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мие Есида (Япо) и Эбани Бриджес (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мие Есида (Япо) и Эбани Бриджес (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Мие Есида (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Эбани Бриджес (Авс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мие Есида (Япо) — Эбани Бриджес (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Эбани Бриджес (Авс).

Мие Есида (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Мие Есида (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Мие Есида (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Мие Есида (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Мие Есида (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Мие Есида (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эбани Бриджес (Авс)

Последний раз Эбани Бриджес (Авс) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Эбани Бриджес (Авс) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Эбани Бриджес (Авс) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Эбани Бриджес (Авс) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Эбани Бриджес (Авс)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Эбани Бриджес (Авс) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мие Есида (Япо) — Эбани Бриджес (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 декабря

На титульный бой Мие Есида (Япо) — Эбани Бриджес (Авс) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Мие Есида (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Эбани Бриджес (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мие Есида (Япо).