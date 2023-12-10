Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. Прогноз, ставки на матч (11.12.23)

11-го декабря 2023 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Игнасио Антонио Бечерра Отарола , а противостоять в этом поединке будет Джузеппе Ла Вела.



Игнасио Антонио Бечерра Отарола сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11-го декабря 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Джузеппе Ла Вела. По Москве данный поединок начнется в 21:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Джузеппе Ла Вела, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11-го декабря 2023 года откроет его противостояние Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джузеппе Ла Вела может гордиться семью победами, а вот Игнасио Антонио Бечерра Отарола имеет только пять выигранных встреч.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

Так как Игнасио Антонио Бечерра Отарола выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Игнасио Антонио Бечерра Отарола снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Игнасио Антонио Бечерра Отарола, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Игнасио Антонио Бечерра Отарола чем-то удивить, пока не ясно.



Джузеппе Ла Вела

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Джузеппе Ла Вела имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Джузеппе Ла Вела демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Джузеппе Ла Вела не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Джузеппе Ла Вела не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. Прогноз, ставки на матч(11.12.23)

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

На данный момент Игнасио Антонио Бечерра Отарола занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Игнасио Антонио Бечерра Отарола снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Игнасио Антонио Бечерра Отарола не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Игнасио Антонио Бечерра Отарола не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Джузеппе Ла Вела

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Джузеппе Ла Вела все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Джузеппе Ла Вела сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Джузеппе Ла Вела все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Джузеппе Ла Вела предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Игнасио Антонио Бечерра Отарола, и Джузеппе Ла Вела неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Игнасио Антонио Бечерра Отарола имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джузеппе Ла Вела хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Игнасио Антонио Бечерра Отарола. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джузеппе Ла Вела умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Игнасио Антонио Бечерра Отарола довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джузеппе Ла Вела вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Игнасио Антонио Бечерра Отарола.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.