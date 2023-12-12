Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.12.23)

13 декабря в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альшати/Мохаммед , а противостоять в этом поединке будет Вассерманн/Понтьодикромо.



13 декабря пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Альшати/Мохаммед может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13 декабря откроет его противостояние Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вассерманн/Понтьодикромо может гордиться семью победами, а вот Альшати/Мохаммед имеет только пять выигранных встреч.

Альшати/Мохаммед

В этом сезоне Альшати/Мохаммед показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Альшати/Мохаммед сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Альшати/Мохаммед еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Альшати/Мохаммед обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Альшати/Мохаммед играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Альшати/Мохаммед любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вассерманн/Понтьодикромо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Вассерманн/Понтьодикромов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Вассерманн/Понтьодикромо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Вассерманн/Понтьодикромо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Вассерманн/Понтьодикромо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Вассерманн/Понтьодикромо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо. Прогноз, ставки на матч(13.12.23)

Альшати/Мохаммед

Несмотря на внушительный возраст, Альшати/Мохаммед демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Альшати/Мохаммед гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Альшати/Мохаммед обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Альшати/Мохаммед снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Альшати/Мохаммед может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вассерманн/Понтьодикромо

Несмотря на свой молодой возраст, Вассерманн/Понтьодикромо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Вассерманн/Понтьодикромо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Вассерманн/Понтьодикромо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Вассерманн/Понтьодикромо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Вассерманн/Понтьодикромо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Вассерманн/Понтьодикромо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Альшати/Мохаммед, и Вассерманн/Понтьодикромо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо: соперники не будут долго запрягать

Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альшати/Мохаммед имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вассерманн/Понтьодикромо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альшати/Мохаммед. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вассерманн/Понтьодикромо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альшати/Мохаммед довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вассерманн/Понтьодикромо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альшати/Мохаммед.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альшати/Мохаммед — Вассерманн/Понтьодикромо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Альшати/Мохаммед и Вассерманн/Понтьодикромо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Альшати/Мохаммед и для Вассерманн/Понтьодикромо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.