«Вирджил Оген (Фра)» – «Энрике Шигемото (Япо)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15.12.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Вирджил Оген (Фра) — Энрике Шигемото (Япо). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Вирджил Оген (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Вирджил Оген (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15.12.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Энрике Шигемото (Япо), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вирджил Оген (Фра) — Энрике Шигемото (Япо):

победа Вирджил Оген (Фра) – 1.43, ничья – 50, победа Энрике Шигемото (Япо) – 2.809

Прогноз на матч Вирджил Оген (Фра) – Энрике Шигемото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.12.2023 :

Так как Вирджил Оген (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.43. В то же время Энрике Шигемото (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.809.

История личных встреч

Вирджил Оген (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Вирджил Оген (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Вирджил Оген (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Вирджил Оген (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Вирджил Оген (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Вирджил Оген (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Вирджил Оген (Фра) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Энрике Шигемото (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Энрике Шигемото (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Энрике Шигемото (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Энрике Шигемото (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Энрике Шигемото (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Вирджил Оген (Фра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Вирджил Оген (Фра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Вирджил Оген (Фра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Вирджил Оген (Фра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Вирджил Оген (Фра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Вирджил Оген (Фра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Энрике Шигемото (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Энрике Шигемото (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Энрике Шигемото (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Энрике Шигемото (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Энрике Шигемото (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Энрике Шигемото (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Энрике Шигемото (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Вирджил Оген (Фра) – Энрике Шигемото (Япо) 15.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Вирджил Оген (Фра) и Энрике Шигемото (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Вирджил Оген (Фра) и Энрике Шигемото (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Вирджил Оген (Фра) и Энрике Шигемото (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Вирджил Оген (Фра) и Энрике Шигемото (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Вирджил Оген (Фра) и Энрике Шигемото (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Вирджил Оген (Фра) и Энрике Шигемото (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Вирджил Оген (Фра) в данный момент сильнее, нежели Энрике Шигемото (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Вирджил Оген (Фра)

Как бы Вирджил Оген (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Вирджил Оген (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Вирджил Оген (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Вирджил Оген (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Вирджил Оген (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Энрике Шигемото (Япо)

В своей карьере Энрике Шигемото (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Энрике Шигемото (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Энрике Шигемото (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Энрике Шигемото (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Вирджил Оген (Фра) — Энрике Шигемото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.12.2023

Несмотря на то, что Вирджил Оген (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Энрике Шигемото (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Вирджил Оген (Фра) будет намного сильнее, чем Энрике Шигемото (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.