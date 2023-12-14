«Асланбек Кодзаев (Рос)» – «Абдулпатах Султанбеков (Рос)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Асланбек Кодзаев (Рос) — Абдулпатах Султанбеков (Рос). На ринге его участники появятся в 16:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Асланбек Кодзаев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 15-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Асланбек Кодзаев (Рос) — Абдулпатах Султанбеков (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 16:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Асланбек Кодзаев (Рос) — Абдулпатах Султанбеков (Рос):

победа Асланбек Кодзаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Абдулпатах Султанбеков (Рос) – 0

Прогноз на матч Асланбек Кодзаев (Рос) – Абдулпатах Султанбеков (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Асланбек Кодзаев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Абдулпатах Султанбеков (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Асланбек Кодзаев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Асланбек Кодзаев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Асланбек Кодзаев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Асланбек Кодзаев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Асланбек Кодзаев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Асланбек Кодзаев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Асланбек Кодзаев (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Абдулпатах Султанбеков (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Абдулпатах Султанбеков (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Абдулпатах Султанбеков (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Абдулпатах Султанбеков (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Абдулпатах Султанбеков (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Асланбек Кодзаев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Асланбек Кодзаев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Асланбек Кодзаев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Асланбек Кодзаев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Асланбек Кодзаев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Асланбек Кодзаев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Абдулпатах Султанбеков (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Абдулпатах Султанбеков (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Абдулпатах Султанбеков (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Абдулпатах Султанбеков (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Абдулпатах Султанбеков (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Абдулпатах Султанбеков (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Асланбек Кодзаев (Рос) – Абдулпатах Султанбеков (Рос) 15.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Асланбек Кодзаев (Рос) и Абдулпатах Султанбеков (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Асланбек Кодзаев (Рос) и Абдулпатах Султанбеков (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Асланбек Кодзаев (Рос) и Абдулпатах Султанбеков (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Асланбек Кодзаев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Абдулпатах Султанбеков (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Асланбек Кодзаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Абдулпатах Султанбеков (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Асланбек Кодзаев (Рос).

На чемпионский бой Асланбек Кодзаев (Рос) — Абдулпатах Султанбеков (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Абдулпатах Султанбеков (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Асланбек Кодзаев (Рос)

Асланбек Кодзаев (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Асланбек Кодзаев (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Асланбек Кодзаев (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Асланбек Кодзаев (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Асланбек Кодзаев (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Абдулпатах Султанбеков (Рос)

На данный момент Абдулпатах Султанбеков (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Абдулпатах Султанбеков (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Абдулпатах Султанбеков (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Абдулпатах Султанбеков (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Абдулпатах Султанбеков (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Асланбек Кодзаев (Рос) — Абдулпатах Султанбеков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го декабря

Несмотря на то, что Асланбек Кодзаев (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Абдулпатах Султанбеков (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Асланбек Кодзаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Абдулпатах Султанбеков (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Асланбек Кодзаев (Рос).