«Джелал Леши (США)» – «Мардин Веласкес (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джелал Леши (США) — Мардин Веласкес (США) на 16-го декабря 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

В 03:00 по московскому времени Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джелал Леши (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джелал Леши (США) — Мардин Веласкес (США):

победа Джелал Леши (США) – 0, ничья – 0, победа Мардин Веласкес (США) – 0

Прогноз на матч Джелал Леши (США) – Мардин Веласкес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джелал Леши (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мардин Веласкес (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джелал Леши (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джелал Леши (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джелал Леши (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джелал Леши (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джелал Леши (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Мардин Веласкес (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мардин Веласкес (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мардин Веласкес (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мардин Веласкес (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мардин Веласкес (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Джелал Леши (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джелал Леши (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джелал Леши (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джелал Леши (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джелал Леши (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Мардин Веласкес (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мардин Веласкес (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мардин Веласкес (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мардин Веласкес (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мардин Веласкес (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мардин Веласкес (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мардин Веласкес (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джелал Леши (США) – Мардин Веласкес (США) 16.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джелал Леши (США) и Мардин Веласкес (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джелал Леши (США) — Мардин Веласкес (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мардин Веласкес (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Джелал Леши (США) — Мардин Веласкес (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мардин Веласкес (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джелал Леши (США)

Так как Джелал Леши (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джелал Леши (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джелал Леши (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джелал Леши (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мардин Веласкес (США)

На сегодняшний день Мардин Веласкес (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Мардин Веласкес (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Мардин Веласкес (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Мардин Веласкес (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джелал Леши (США) — Мардин Веласкес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря 2023 года

Несмотря на то, что Джелал Леши (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мардин Веласкес (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джелал Леши (США) — Мардин Веласкес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джелал Леши (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.