Кира Павлова — Александра Шубладзе: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз и ставка на матч Кира Павлова — Александра Шубладзе 15.12.2023

15.12.2023 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кира Павлова , а противостоять в этом поединке будет Александра Шубладзе.



Судья теннисного матча Кира Павлова — Александра Шубладзе должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15.12.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кира Павлова и Александра Шубладзе более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кира Павлова имеет четыре победы, то Александра Шубладзе может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кира Павлова — Александра Шубладзе:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 15.12.2023 встречаются Кира Павлова и Александра Шубладзе. Начало поединка запланировано на 10:00 по МСК. Кира Павлова является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кира Павлова

В этом сезоне Кира Павлова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кира Павлова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кира Павлова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кира Павлова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кира Павлова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кира Павлова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Александра Шубладзе

Во взрослом туре Александра Шубладзе проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Александра Шубладзе пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Александра Шубладзе предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Александра Шубладзе еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кира Павлова и Александра Шубладзе впервые будут встречаться между собой. Если Кира Павлова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Александра Шубладзе пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кира Павлова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кира Павлова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Кира Павлова — Александра Шубладзе 15.12.2023

Кира Павлова

Несмотря на внушительный возраст, Кира Павлова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кира Павлова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кира Павлова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кира Павлова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кира Павлова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Александра Шубладзе

Александра Шубладзе лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Александра Шубладзе играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Александра Шубладзе начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Александра Шубладзе выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Александра Шубладзе сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кира Павлова — Александра Шубладзе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кира Павлова и Александра Шубладзе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кира Павлова и Александра Шубладзе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кира Павлова и Александра Шубладзе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кира Павлова и Александра Шубладзе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кира Павлова — Александра Шубладзе: кто пройдет в следующий раунд?

Кира Павлова и Александра Шубладзе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кира Павлова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Александра Шубладзе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кира Павлова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Александра Шубладзе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кира Павлова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Александра Шубладзе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кира Павлова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кира Павлова — Александра Шубладзе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кира Павлова и Александра Шубладзе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кира Павлова, и Александра Шубладзе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.