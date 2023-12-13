Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув. Прогноз, ставки на матч. КНЛТБ Мастерс (15.12.23)

15 декабря в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата КНЛТБ Мастерс, в котором на корт выйдут Исис Ван Ден Брук , а противостоять в этом поединке будет Джой Де Зеув.



Теннисное противостояние Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув пройдет 15 декабря, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Джой Де Зеув.



Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15 декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джой Де Зеув, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джой Де Зеув выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Исис Ван Ден Брук

На данный момент Исис Ван Ден Брук является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Исис Ван Ден Брук однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Исис Ван Ден Брук демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Исис Ван Ден Брук хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Исис Ван Ден Брук часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Джой Де Зеув

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джой Де Зеув теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джой Де Зеув имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джой Де Зеув испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джой Де Зеув выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джой Де Зеув занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.12.23)

Исис Ван Ден Брук

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Исис Ван Ден Брук, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Исис Ван Ден Брук уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Исис Ван Ден Брук старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Исис Ван Ден Брук, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Исис Ван Ден Брук не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Исис Ван Ден Брук все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Исис Ван Ден Брук точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джой Де Зеув

Несмотря на свой молодой возраст, Джой Де Зеув демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Джой Де Зеув уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Джой Де Зеув станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Джой Де Зеув, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Джой Де Зеув умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Джой Де Зеув имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Исис Ван Ден Брук имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джой Де Зеув хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Исис Ван Ден Брук. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джой Де Зеув умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Исис Ван Ден Брук довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джой Де Зеув вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Исис Ван Ден Брук.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исис Ван Ден Брук — Джой Де Зеув. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Исис Ван Ден Брук и Джой Де Зеув проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.