Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс. Прогноз, ставки на матч(21.12.23)

Прогноз и ставка на матч Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс 21-го декабря 2023 года

21-го декабря 2023 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хадд/Чарлтон , а противостоять в этом поединке будет Дэниэлл/Рейнольдс.



Хадд/Чарлтон считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Дэниэлл/Рейнольдс 21-го декабря 2023 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 06:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21-го декабря 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хадд/Чарлтон имеет на своем счету три победы, Дэниэлл/Рейнольдс может похвастаться четырьмя.

Хадд/Чарлтон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Хадд/Чарлтон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Хадд/Чарлтон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Хадд/Чарлтон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Хадд/Чарлтон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Хадд/Чарлтон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Дэниэлл/Рейнольдс

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Дэниэлл/Рейнольдс имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Дэниэлл/Рейнольдс демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Дэниэлл/Рейнольдс не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Дэниэлл/Рейнольдс не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс впервые будут встречаться между собой. Если Хадд/Чарлтон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дэниэлл/Рейнольдс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хадд/Чарлтон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хадд/Чарлтон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс. Прогноз, ставки на матч(21.12.23)

Хадд/Чарлтон

На данный момент Хадд/Чарлтон занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Хадд/Чарлтон снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Хадд/Чарлтон не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Хадд/Чарлтон не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Дэниэлл/Рейнольдс

Несмотря на свой молодой возраст, Дэниэлл/Рейнольдс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Дэниэлл/Рейнольдс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Дэниэлл/Рейнольдс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Дэниэлл/Рейнольдс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Дэниэлл/Рейнольдс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Дэниэлл/Рейнольдс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс: кто пройдет в следующий раунд?

Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хадд/Чарлтон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дэниэлл/Рейнольдс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хадд/Чарлтон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дэниэлл/Рейнольдс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хадд/Чарлтон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дэниэлл/Рейнольдс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хадд/Чарлтон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хадд/Чарлтон — Дэниэлл/Рейнольдс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хадд/Чарлтон и Дэниэлл/Рейнольдс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.