Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.12.23)

Прогноз и ставка на матч Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук 22 декабря

22 декабря в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно , а противостоять в этом поединке будет Бартха/Йорук.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22 декабря, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22 декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:30 по Москве, пока не начался поединок. Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно и Бартха/Йорук еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно

Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бартха/Йорук

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бартха/Йорукв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бартха/Йорук играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бартха/Йорук держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бартха/Йорук демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бартха/Йорук находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук

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Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.12.23)

Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно

В этом сезоне Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бартха/Йорук

Бартха/Йорук лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бартха/Йорук играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бартха/Йорук начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бартха/Йорук выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бартха/Йорук сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно и Бартха/Йорук. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно и Бартха/Йорук отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бартха/Йорук в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бартха/Йорук сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно — Бартха/Йорук. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно и Бартха/Йорук. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Арагоса/Парентини Валлега Монтебруно и для Бартха/Йорук, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.