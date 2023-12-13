«Анвар Абдуллаев (Узб)» – «Роял Лейлизаде (Азе)». 23.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23-го декабря должен состояться бой Анвар Абдуллаев (Узб) — Роял Лейлизаде (Азе), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Анвар Абдуллаев (Узб) и Роял Лейлизаде (Азе) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Анвар Абдуллаев (Узб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Роял Лейлизаде (Азе), так что вряд ли в 15:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анвар Абдуллаев (Узб) — Роял Лейлизаде (Азе):

победа Анвар Абдуллаев (Узб) – 0, ничья – 0, победа Роял Лейлизаде (Азе) – 0

Прогноз на матч Анвар Абдуллаев (Узб) – Роял Лейлизаде (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го декабря :

Так как Анвар Абдуллаев (Узб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Роял Лейлизаде (Азе) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Анвар Абдуллаев (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Анвар Абдуллаев (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Анвар Абдуллаев (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Анвар Абдуллаев (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Анвар Абдуллаев (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Анвар Абдуллаев (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Роял Лейлизаде (Азе) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Роял Лейлизаде (Азе) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Роял Лейлизаде (Азе), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Роял Лейлизаде (Азе) должен быть в хорошей физической форме. Роял Лейлизаде (Азе) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Анвар Абдуллаев (Узб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Анвар Абдуллаев (Узб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Анвар Абдуллаев (Узб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Анвар Абдуллаев (Узб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Анвар Абдуллаев (Узб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Анвар Абдуллаев (Узб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Роял Лейлизаде (Азе) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Роял Лейлизаде (Азе) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Роял Лейлизаде (Азе) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Роял Лейлизаде (Азе) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Анвар Абдуллаев (Узб) – Роял Лейлизаде (Азе) 23.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Анвар Абдуллаев (Узб) и Роял Лейлизаде (Азе). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Анвар Абдуллаев (Узб) и Роял Лейлизаде (Азе) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Анвар Абдуллаев (Узб) и Роял Лейлизаде (Азе), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Анвар Абдуллаев (Узб) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Анвар Абдуллаев (Узб) в данный момент сильнее, нежели Роял Лейлизаде (Азе), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Анвар Абдуллаев (Узб)

Так как Анвар Абдуллаев (Узб) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Анвар Абдуллаев (Узб) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Анвар Абдуллаев (Узб) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Анвар Абдуллаев (Узб) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Роял Лейлизаде (Азе)

Сейчас Роял Лейлизаде (Азе) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Роял Лейлизаде (Азе) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Роял Лейлизаде (Азе) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Роял Лейлизаде (Азе) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Роял Лейлизаде (Азе) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Анвар Абдуллаев (Узб) — Роял Лейлизаде (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го декабря

Вряд ли Анвар Абдуллаев (Узб) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Роял Лейлизаде (Азе), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Анвар Абдуллаев (Узб) и Роял Лейлизаде (Азе), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Анвар Абдуллаев (Узб) выиграет с помощью нокаута.