«Хиромаса Огикубо (Япо)» – «Джон Додсон (США)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хиромаса Огикубо (Япо) проведет 31-го декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джон Додсон (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 08:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 31-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Хиромаса Огикубо (Япо) — Джон Додсон (США). По Москве начало данного поединка будет в 08:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хиромаса Огикубо (Япо) — Джон Додсон (США):

победа Хиромаса Огикубо (Япо) – 3.125, ничья – 55, победа Джон Додсон (США) – 1.367

Прогноз на матч Хиромаса Огикубо (Япо) – Джон Додсон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31-го декабря :

По коэффициенту 3.125 ставить на то, что выиграет Хиромаса Огикубо (Япо) не очень выгодно, а вот Джон Додсон (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.367.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хиромаса Огикубо (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хиромаса Огикубо (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хиромаса Огикубо (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хиромаса Огикубо (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хиромаса Огикубо (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хиромаса Огикубо (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джон Додсон (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джон Додсон (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джон Додсон (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джон Додсон (США) должен быть в хорошей физической форме. Джон Додсон (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хиромаса Огикубо (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хиромаса Огикубо (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хиромаса Огикубо (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хиромаса Огикубо (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хиромаса Огикубо (Япо) валится с ног. К тому же, Хиромаса Огикубо (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хиромаса Огикубо (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джон Додсон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джон Додсон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джон Додсон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джон Додсон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джон Додсон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джон Додсон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джон Додсон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хиромаса Огикубо (Япо) – Джон Додсон (США) 31.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хиромаса Огикубо (Япо) и Джон Додсон (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хиромаса Огикубо (Япо) и Джон Додсон (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хиромаса Огикубо (Япо) и Джон Додсон (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хиромаса Огикубо (Япо) и Джон Додсон (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хиромаса Огикубо (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Джон Додсон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хиромаса Огикубо (Япо).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Хиромаса Огикубо (Япо) — Джон Додсон (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джон Додсон (США).

Хиромаса Огикубо (Япо)

Несмотря на то, что Хиромаса Огикубо (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хиромаса Огикубо (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хиромаса Огикубо (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хиромаса Огикубо (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джон Додсон (США)

Уже несколько лет Джон Додсон (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джон Додсон (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джон Додсон (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Хиромаса Огикубо (Япо) — Джон Додсон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хиромаса Огикубо (Япо) — Джон Додсон (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хиромаса Огикубо (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Хиромаса Огикубо (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Джон Додсон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хиромаса Огикубо (Япо).

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