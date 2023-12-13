Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис. Прогноз, ставки на матч(01.01.24)

Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис (01-го января 2024 года), ставки и коэффициенты

01-го января 2024 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Прашант/Чандрасекар , а противостоять в этом поединке будет Ромиос/Харрис.



Теннисное противостояние Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01-го января 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 09:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Прашант/Чандрасекар является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис:

До 01-го января 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:30 по МСК.

Прашант/Чандрасекар

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Прашант/Чандрасекар находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Прашант/Чандрасекар является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Прашант/Чандрасекар умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Прашант/Чандрасекар обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Прашант/Чандрасекар может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ромиос/Харрис

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ромиос/Харрис в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ромиос/Харрис уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ромиос/Харрис уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ромиос/Харрис обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Прашант/Чандрасекар» — «Ромиос/Харрис»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис. Прогноз, ставки на матч(01.01.24)

Прашант/Чандрасекар

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Прашант/Чандрасекар проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Прашант/Чандрасекар в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Прашант/Чандрасекар больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Прашант/Чандрасекар уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ромиос/Харрис

Ромиос/Харрис лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ромиос/Харрис играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ромиос/Харрис начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ромиос/Харрис выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ромиос/Харрис сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис: андердог способен удивить фаворита

Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Прашант/Чандрасекар имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ромиос/Харрис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Прашант/Чандрасекар. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ромиос/Харрис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Прашант/Чандрасекар довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ромиос/Харрис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Прашант/Чандрасекар.

СЕГОДНЯ МАТЧ Прашант/Чандрасекар — Ромиос/Харрис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Прашант/Чандрасекар и Ромиос/Харрис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Прашант/Чандрасекар и для Ромиос/Харрис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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