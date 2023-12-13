Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер. Прогноз, ставки на матч(02.01.24)

Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер (02 января), ставки и коэффициенты

02 января в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сён Чан Хонг , а противостоять в этом поединке будет Пьер-Юге Эрбер.



Буквально несколько дней назад Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер играли свои матчи, а теперь уже 02 января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Сён Чан Хонг имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 02 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 07:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сён Чан Хонг имеет на своем счету три победы, Пьер-Юге Эрбер может похвастаться четырьмя.

Сён Чан Хонг

В этом сезоне Сён Чан Хонг показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Сён Чан Хонг сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Сён Чан Хонг еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Сён Чан Хонг обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Сён Чан Хонг играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Сён Чан Хонг любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Пьер-Юге Эрбер

На этом турнире Пьер-Юге Эрбер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Пьер-Юге Эрбер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Пьер-Юге Эрбер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Пьер-Юге Эрбер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Пьер-Юге Эрбер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Пьер-Юге Эрбер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер. Прогноз, ставки на матч(02.01.24)

Сён Чан Хонг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сён Чан Хонг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сён Чан Хонг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сён Чан Хонг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сён Чан Хонг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сён Чан Хонг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сён Чан Хонг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сён Чан Хонг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пьер-Юге Эрбер

Пьер-Юге Эрбер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пьер-Юге Эрбер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пьер-Юге Эрбер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пьер-Юге Эрбер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пьер-Юге Эрбер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Пьер-Юге Эрбер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Пьер-Юге Эрбер проводит второй или третий матч. А вот Сён Чан Хонг как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сён Чан Хонг, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сён Чан Хонг без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сён Чан Хонг вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сён Чан Хонг — Пьер-Юге Эрбер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сён Чан Хонг и Пьер-Юге Эрбер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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