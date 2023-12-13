Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.01.24)

Прогноз и ставка на матч Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери 04-го января 2024 года

04-го января 2024 года в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Юнайтед Кап, в котором на корт выйдут Гарсия/Роже-Васслен , а противостоять в этом поединке будет Рууд/Эйкери.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04-го января 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гарсия/Роже-Васслен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери:

Гарсия/Роже-Васслен имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04-го января 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Рууд/Эйкери. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гарсия/Роже-Васслен имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гарсия/Роже-Васслен

В этом сезоне Гарсия/Роже-Васслен демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гарсия/Роже-Васслен снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гарсия/Роже-Васслен является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гарсия/Роже-Васслен не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гарсия/Роже-Васслен еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рууд/Эйкери

На этом турнире Рууд/Эйкери играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Рууд/Эйкери все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Рууд/Эйкери не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Рууд/Эйкери уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Рууд/Эйкери на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Рууд/Эйкери пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.01.24)

Гарсия/Роже-Васслен

На данный момент Гарсия/Роже-Васслен занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Гарсия/Роже-Васслен снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Гарсия/Роже-Васслен не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Гарсия/Роже-Васслен не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Рууд/Эйкери

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Рууд/Эйкери все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Рууд/Эйкери сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Рууд/Эйкери все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Рууд/Эйкери предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гарсия/Роже-Васслен и Рууд/Эйкери начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гарсия/Роже-Васслен и Рууд/Эйкери показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гарсия/Роже-Васслен и Рууд/Эйкери провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гарсия/Роже-Васслен и Рууд/Эйкери действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гарсия/Роже-Васслен имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гарсия/Роже-Васслен и Рууд/Эйкери отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рууд/Эйкери в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гарсия/Роже-Васслен превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рууд/Эйкери сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гарсия/Роже-Васслен гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарсия/Роже-Васслен — Рууд/Эйкери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гарсия/Роже-Васслен и Рууд/Эйкери, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-735315-segodnya-match-skify-shumery-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-04-01-24/