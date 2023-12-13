Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн). Прогноз, ставки на матч (05.01.24)

05-го января в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Швеции, в котором на своей площадке местный клуб Лулео (жен) примет соперника по национальному первенству Долфинс Норрчёпинг (жeн).



Главный тренер баскетбольного клуба Лулео (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 05-го января хозяевам предстоит у себя дома принимать Долфинс Норрчёпинг (жeн). Игра, которая начнется в 21:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн). Матч назначен на 05-го января, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Лулео (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Лулео (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Лулео (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Лулео (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Долфинс Норрчёпинг (жeн)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Долфинс Норрчёпинг (жeн) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Лулео (жен)» — «Долфинс Норрчёпинг (жeн)»: прогноз автора

На 05-го января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Лулео (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) удалось одержать победу у себя дома.



Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн). Прогноз, ставки на матч(05.01.24)

Лулео (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Лулео (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лулео (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лулео (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Долфинс Норрчёпинг (жeн)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Долфинс Норрчёпинг (жeн) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лулео (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05-го января сыграет матч против БК Долфинс Норрчёпинг (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лулео (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лулео (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лулео (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лулео (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лулео (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лулео (жен) — Долфинс Норрчёпинг (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Лулео (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Лулео (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Лулео (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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