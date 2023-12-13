Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс. Прогноз, ставки на матч (06.01.24)

06 января в 01:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Бузкова/Маттек-Сэндс , а противостоять в этом поединке будет Кесслер/Ламенс.



Судья теннисного матча Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс должен дать знак о старте игры в 01:05 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 06 января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бузкова/Маттек-Сэндс имеет четыре победы, то Кесслер/Ламенс может похвастаться лишь двумя победами.



Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс запланирован организаторами турнира на 06 января, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 01:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бузкова/Маттек-Сэндс имеет три победы при одном поражении.

Бузкова/Маттек-Сэндс

На данный момент Бузкова/Маттек-Сэндс является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Бузкова/Маттек-Сэндс поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Бузкова/Маттек-Сэндс пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Бузкова/Маттек-Сэндс слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Бузкова/Маттек-Сэндс будет более тщательно готовиться к поединку.



Кесслер/Ламенс

Кесслер/Ламенс имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Кесслер/Ламенс уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Кесслер/Ламенс умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Кесслер/Ламенс обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Кесслер/Ламенс проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс (06 января), ставки и коэффициенты

Бузкова/Маттек-Сэндс

Несмотря на внушительный возраст, Бузкова/Маттек-Сэндс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бузкова/Маттек-Сэндс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бузкова/Маттек-Сэндс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бузкова/Маттек-Сэндс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бузкова/Маттек-Сэндс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кесслер/Ламенс

Несмотря на свой молодой возраст, Кесслер/Ламенс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кесслер/Ламенс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кесслер/Ламенс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кесслер/Ламенс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кесслер/Ламенс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кесслер/Ламенс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс: андердог способен удивить фаворита

Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бузкова/Маттек-Сэндс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кесслер/Ламенс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бузкова/Маттек-Сэндс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кесслер/Ламенс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бузкова/Маттек-Сэндс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кесслер/Ламенс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бузкова/Маттек-Сэндс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузкова/Маттек-Сэндс — Кесслер/Ламенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бузкова/Маттек-Сэндс и Кесслер/Ламенс.



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