«Охара Дэвис (Вел)» – «Исмаэль Баррозу (Внс)». 07.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Охара Дэвис (Вел) — Исмаэль Баррозу (Внс) на 07-го января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:00.

Сейчас Охара Дэвис (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07-го января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Исмаэль Баррозу (Внс), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Охара Дэвис (Вел) — Исмаэль Баррозу (Внс):

победа Охара Дэвис (Вел) – 1.231, ничья – 22, победа Исмаэль Баррозу (Внс) – 5.02

Прогноз на матч Охара Дэвис (Вел) – Исмаэль Баррозу (Внс) Бои, титульный бой, 07-го января :

Из-за того, что все ставят на то, что Охара Дэвис (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.231. А котировка на то, что Исмаэль Баррозу (Внс) будет сильнее повысилась до 5.02.

История личных встреч

На данный момент Охара Дэвис (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Охара Дэвис (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Охара Дэвис (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Охара Дэвис (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Исмаэль Баррозу (Внс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Исмаэль Баррозу (Внс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Исмаэль Баррозу (Внс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Исмаэль Баррозу (Внс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Исмаэль Баррозу (Внс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Охара Дэвис (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Охара Дэвис (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Охара Дэвис (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Охара Дэвис (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Исмаэль Баррозу (Внс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Исмаэль Баррозу (Внс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Исмаэль Баррозу (Внс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Исмаэль Баррозу (Внс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Исмаэль Баррозу (Внс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Охара Дэвис (Вел) – Исмаэль Баррозу (Внс) 07.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Охара Дэвис (Вел) — Исмаэль Баррозу (Внс) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Исмаэль Баррозу (Внс) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Охара Дэвис (Вел) и Исмаэль Баррозу (Внс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Исмаэль Баррозу (Внс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Охара Дэвис (Вел)

Хотя Охара Дэвис (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Охара Дэвис (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Охара Дэвис (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Охара Дэвис (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Охара Дэвис (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Исмаэль Баррозу (Внс)

Уже несколько лет Исмаэль Баррозу (Внс) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Исмаэль Баррозу (Внс) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Исмаэль Баррозу (Внс) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Охара Дэвис (Вел) — Исмаэль Баррозу (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го января

Вряд ли Охара Дэвис (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Исмаэль Баррозу (Внс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Охара Дэвис (Вел) — Исмаэль Баррозу (Внс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Охара Дэвис (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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