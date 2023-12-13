Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.01.24)

Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс (06-го января), ставки и коэффициенты

06-го января в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Хирошима Драгонфлиес примет соперника по национальному первенству Акита Нозерн Хаппинетс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 06-го января предстоит поединок против БК Акита Нозерн Хаппинетс. По московскому времени начало игры будет в 09:05. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс:

В 09:05 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Хирошима Драгонфлиес и Акита Нозерн Хаппинетс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Акита Нозерн Хаппинетс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Хирошима Драгонфлиес, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Хирошима Драгонфлиес

На этот матч баскетболисты клуба Хирошима Драгонфлиес выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Акита Нозерн Хаппинетс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Акита Нозерн Хаппинетс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Хирошима Драгонфлиес наконец-то возвращаются домой, а 06-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Акита Нозерн Хаппинетс. На площадке игроки обеих команд появятся в 09:05 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.01.24)

Хирошима Драгонфлиес

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Хирошима Драгонфлиес сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Хирошима Драгонфлиес бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Акита Нозерн Хаппинетс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Акита Нозерн Хаппинетс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06-го января, и в его рамках состоится поединок Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Хирошима Драгонфлиес хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Акита Нозерн Хаппинетс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хирошима Драгонфлиес — Акита Нозерн Хаппинетс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Хирошима Драгонфлиес уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Хирошима Драгонфлиес составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Акита Нозерн Хаппинетс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Акита Нозерн Хаппинетс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Акита Нозерн Хаппинетс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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