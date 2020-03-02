Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.03.20)

03-го марта в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Барад Итжаки/Матаруга , а противостоять в этом поединке будет Паулос/Симонс.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 03-го марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 06:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Барад Итжаки/Матаруга, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03-го марта встречаются Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс. Начало поединка запланировано на 06:30 по МСК. Барад Итжаки/Матаруга является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Барад Итжаки/Матаруга

Этот турнир Барад Итжаки/Матаруга проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Барад Итжаки/Матаруга может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Барад Итжаки/Матаруга однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Барад Итжаки/Матаруга имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Барад Итжаки/Матаруга левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Барад Итжаки/Матаруга хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Паулос/Симонс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Паулос/Симонс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Паулос/Симонс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Паулос/Симонс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Паулос/Симонс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Паулос/Симонс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Паулос/Симонс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Паулос/Симонс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Паулос/Симонс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Барад Итжаки/Матаруга» — «Паулос/Симонс»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс (03-го марта), ставки и коэффициенты

Барад Итжаки/Матаруга

На данный момент Барад Итжаки/Матаруга занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Барад Итжаки/Матаруга снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Барад Итжаки/Матаруга не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Барад Итжаки/Матаруга не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Паулос/Симонс

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Паулос/Симонс все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Паулос/Симонс сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Паулос/Симонс все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Паулос/Симонс предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс: кто пройдет в следующий раунд?

Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Барад Итжаки/Матаруга имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Паулос/Симонс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Барад Итжаки/Матаруга. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Паулос/Симонс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Барад Итжаки/Матаруга довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Паулос/Симонс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Барад Итжаки/Матаруга.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барад Итжаки/Матаруга — Паулос/Симонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Барад Итжаки/Матаруга и Паулос/Симонс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-250999-vashington-nacionalz-mayami-marlins-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-02-03-20/