Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис. Прогноз, ставки на матч (03.03.20)

03-го марта в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза , а противостоять в этом поединке будет Алтуна/Уиллис.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 03-го марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го марта откроет его противостояние Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза и Алтуна/Уиллис отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алтуна/Уиллис может гордиться семью победами, а вот Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза имеет только пять выигранных встреч.

Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза

На данный момент Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Алтуна/Уиллис

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Алтуна/Уиллис теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Алтуна/Уиллис имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Алтуна/Уиллис испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Алтуна/Уиллис выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Алтуна/Уиллис занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза» — «Алтуна/Уиллис»: прогноз автора

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Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис (03-го марта), ставки и коэффициенты

Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза

Несмотря на внушительный возраст, Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Алтуна/Уиллис

Алтуна/Уиллис лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Алтуна/Уиллис играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Алтуна/Уиллис начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Алтуна/Уиллис выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Алтуна/Уиллис сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза и Алтуна/Уиллис, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза и Алтуна/Уиллис играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза, и Алтуна/Уиллис неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза и Алтуна/Уиллис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алтуна/Уиллис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алтуна/Уиллис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза — Алтуна/Уиллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пуйоль Наварро/Саез-Роюэла Ариза и Алтуна/Уиллис, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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