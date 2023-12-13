Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн (09-го января), ставки и коэффициенты

09-го января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Ситак/Стэтхэм , а противостоять в этом поединке будет Арнеодо/Вайссборн.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09-го января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 02:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ситак/Стэтхэм, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09-го января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 02:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Арнеодо/Вайссборн, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Арнеодо/Вайссборн выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ситак/Стэтхэм

Этот турнир Ситак/Стэтхэм проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ситак/Стэтхэм может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ситак/Стэтхэм однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ситак/Стэтхэм имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ситак/Стэтхэм левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ситак/Стэтхэм хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Арнеодо/Вайссборн

Нынешняя форма, которую демонстрирует Арнеодо/Вайссборн еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Арнеодо/Вайссборн постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Арнеодо/Вайссборн пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Арнеодо/Вайссборн не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Арнеодо/Вайссборн не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Ситак/Стэтхэм и Арнеодо/Вайссборн являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн (09-го января), ставки и коэффициенты

Ситак/Стэтхэм

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Ситак/Стэтхэм проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Ситак/Стэтхэм в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Ситак/Стэтхэм больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Ситак/Стэтхэм уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Арнеодо/Вайссборн

Выступать в зале Арнеодо/Вайссборн не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Арнеодо/Вайссборн старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Арнеодо/Вайссборн принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Арнеодо/Вайссборн демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Арнеодо/Вайссборн даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Арнеодо/Вайссборн хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ситак/Стэтхэм и Арнеодо/Вайссборн, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ситак/Стэтхэм и Арнеодо/Вайссборн играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ситак/Стэтхэм, и Арнеодо/Вайссборн неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ситак/Стэтхэм имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ситак/Стэтхэм и Арнеодо/Вайссборн отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Арнеодо/Вайссборн в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ситак/Стэтхэм превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Арнеодо/Вайссборн сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ситак/Стэтхэм гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ситак/Стэтхэм — Арнеодо/Вайссборн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ситак/Стэтхэм и Арнеодо/Вайссборн букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ситак/Стэтхэм и Арнеодо/Вайссборн проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-738054-stavki-na-match-lulu-sun-hizer-uotson-prognoz-na-tennis-ot-09-01-24/