Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович. Прогноз, ставки на матч. WTA (10.01.24)

10 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Морателли/Мюррей Шаран , а противостоять в этом поединке будет Гарсия/Младенович.



Теннисное противостояние Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович пройдет 10 января, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Морателли/Мюррей Шаран и Гарсия/Младенович уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Гарсия/Младенович.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 10 января откроет его противостояние Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Морателли/Мюррей Шаран и Гарсия/Младенович отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гарсия/Младенович может гордиться семью победами, а вот Морателли/Мюррей Шаран имеет только пять выигранных встреч.

Морателли/Мюррей Шаран

В этом сезоне Морателли/Мюррей Шаран демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Морателли/Мюррей Шаран снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Морателли/Мюррей Шаран является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Морателли/Мюррей Шаран не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Морателли/Мюррей Шаран еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Гарсия/Младенович

На этом турнире Гарсия/Младенович играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Гарсия/Младенович все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Гарсия/Младенович не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Гарсия/Младенович уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Гарсия/Младенович на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Гарсия/Младенович пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович

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Прогноз и ставка на матч Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович 10 января

Морателли/Мюррей Шаран

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Морателли/Мюррей Шаран, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Морателли/Мюррей Шаран уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Морателли/Мюррей Шаран старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Морателли/Мюррей Шаран, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Морателли/Мюррей Шаран не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Морателли/Мюррей Шаран все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Морателли/Мюррей Шаран точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гарсия/Младенович

На этом турнире Гарсия/Младенович играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Гарсия/Младенович надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Гарсия/Младенович находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Гарсия/Младенович считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Морателли/Мюррей Шаран и Гарсия/Младенович, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Морателли/Мюррей Шаран и Гарсия/Младенович играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Морателли/Мюррей Шаран, и Гарсия/Младенович неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович: в ожидании «эйсов»

Морателли/Мюррей Шаран и Гарсия/Младенович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Морателли/Мюррей Шаран имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гарсия/Младенович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Морателли/Мюррей Шаран. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гарсия/Младенович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Морателли/Мюррей Шаран довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гарсия/Младенович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Морателли/Мюррей Шаран.

СЕГОДНЯ МАТЧ Морателли/Мюррей Шаран — Гарсия/Младенович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Морателли/Мюррей Шаран и Гарсия/Младенович сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Морателли/Мюррей Шаран, и Гарсия/Младенович будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-739200-giotisnadal-vives-de-yongeotcbah-prognoz-specialista-na-tennis-10-01-24/