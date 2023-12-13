Леа Бателлер — Анета Куцмова. Прогноз, ставки на матч(11.01.24)

Прогноз и ставка на матч Леа Бателлер — Анета Куцмова 11-го января 2024 года

11-го января 2024 года в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леа Бателлер , а противостоять в этом поединке будет Анета Куцмова.



Леа Бателлер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11-го января 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Анета Куцмова. По Москве данный поединок начнется в 12:05. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Анета Куцмова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леа Бателлер — Анета Куцмова:

В 12:05 по Москве Леа Бателлер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Анета Куцмова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го января 2024 года. Леа Бателлер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Леа Бателлер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Леа Бателлер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Леа Бателлер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Леа Бателлер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Леа Бателлер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Леа Бателлер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Анета Куцмова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Анета Куцмовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Анета Куцмова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Анета Куцмова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Анета Куцмова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Анета Куцмова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Леа Бателлер — Анета Куцмова

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Леа Бателлер — Анета Куцмова. Прогноз, ставки на матч(11.01.24)

Леа Бателлер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Леа Бателлер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Леа Бателлер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Леа Бателлер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Леа Бателлер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Леа Бателлер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Леа Бателлер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Леа Бателлер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анета Куцмова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Анета Куцмова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Анета Куцмова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Анета Куцмова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Анета Куцмова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Леа Бателлер — Анета Куцмова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Леа Бателлер и Анета Куцмова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Леа Бателлер и Анета Куцмова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Леа Бателлер и Анета Куцмова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Леа Бателлер и Анета Куцмова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Леа Бателлер — Анета Куцмова: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Леа Бателлер и Анета Куцмова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Леа Бателлер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Анета Куцмова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Леа Бателлер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Леа Бателлер и Анета Куцмова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леа Бателлер — Анета Куцмова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Леа Бателлер и Анета Куцмова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Леа Бателлер и для Анета Куцмова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-739835-gurevashubladze-aksushinde-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-11-01-24/