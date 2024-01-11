«Стивен Асплунд (США)» – «Билли Рэй Вальдес (США)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Стивен Асплунд (США) — Билли Рэй Вальдес (США) на 13.01.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Стивен Асплунд (США) и Билли Рэй Вальдес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Сейчас Стивен Асплунд (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13.01.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Билли Рэй Вальдес (США), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стивен Асплунд (США) — Билли Рэй Вальдес (США):

победа Стивен Асплунд (США) – 1.567, ничья – 70, победа Билли Рэй Вальдес (США) – 2.399

Прогноз на матч Стивен Асплунд (США) – Билли Рэй Вальдес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.01.2024 :

По коэффициенту 1.567 ставить на то, что выиграет Стивен Асплунд (США) не очень выгодно, а вот Билли Рэй Вальдес (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.399.

История личных встреч

На данный момент Стивен Асплунд (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Стивен Асплунд (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Стивен Асплунд (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Стивен Асплунд (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Билли Рэй Вальдес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Билли Рэй Вальдес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Билли Рэй Вальдес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Билли Рэй Вальдес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Билли Рэй Вальдес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Стивен Асплунд (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Стивен Асплунд (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Стивен Асплунд (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Стивен Асплунд (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Билли Рэй Вальдес (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Билли Рэй Вальдес (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Билли Рэй Вальдес (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Билли Рэй Вальдес (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Билли Рэй Вальдес (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Билли Рэй Вальдес (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Билли Рэй Вальдес (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Стивен Асплунд (США) – Билли Рэй Вальдес (США) 13.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Стивен Асплунд (США) и Билли Рэй Вальдес (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Стивен Асплунд (США) и Билли Рэй Вальдес (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Стивен Асплунд (США) и Билли Рэй Вальдес (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Стивен Асплунд (США) и Билли Рэй Вальдес (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Стивен Асплунд (США) и Билли Рэй Вальдес (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Стивен Асплунд (США) будет намного сильнее, чем Билли Рэй Вальдес (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Стивен Асплунд (США) — Билли Рэй Вальдес (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Билли Рэй Вальдес (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Стивен Асплунд (США)

Стивен Асплунд (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Стивен Асплунд (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Стивен Асплунд (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Стивен Асплунд (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Стивен Асплунд (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Билли Рэй Вальдес (США)

Прошлый бой Билли Рэй Вальдес (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Билли Рэй Вальдес (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Билли Рэй Вальдес (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Билли Рэй Вальдес (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Стивен Асплунд (США) — Билли Рэй Вальдес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.01.2024

На титульный бой Стивен Асплунд (США) — Билли Рэй Вальдес (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Стивен Асплунд (США) является очевидным фаворитом, ведь Билли Рэй Вальдес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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