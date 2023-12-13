Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.24)

Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес (12-го января), ставки и коэффициенты

12-го января в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Оливо/Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Ньюмайер/Хоукес.



Судья теннисного матча Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес должен дать знак о старте игры в 20:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12-го января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Оливо/Санчес Изкуиэрдо имеет четыре победы, то Ньюмайер/Хоукес может похвастаться лишь двумя победами.



Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 12-го января осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:00 по МСК.

Оливо/Санчес Изкуиэрдо

Оливо/Санчес Изкуиэрдо отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Оливо/Санчес Изкуиэрдо проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Оливо/Санчес Изкуиэрдо проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Оливо/Санчес Изкуиэрдо играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Оливо/Санчес Изкуиэрдо больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ньюмайер/Хоукес

Ньюмайер/Хоукес имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Ньюмайер/Хоукес уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Ньюмайер/Хоукес умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Ньюмайер/Хоукес обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Ньюмайер/Хоукес проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес впервые будут встречаться между собой. Если Оливо/Санчес Изкуиэрдо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ньюмайер/Хоукес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Оливо/Санчес Изкуиэрдо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Оливо/Санчес Изкуиэрдо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.24)

Оливо/Санчес Изкуиэрдо

На данный момент Оливо/Санчес Изкуиэрдо занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Оливо/Санчес Изкуиэрдо снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Оливо/Санчес Изкуиэрдо не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Оливо/Санчес Изкуиэрдо не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Ньюмайер/Хоукес

Этот сезон Ньюмайер/Хоукес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ньюмайер/Хоукес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ньюмайер/Хоукес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ньюмайер/Хоукес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Оливо/Санчес Изкуиэрдо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ньюмайер/Хоукес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Оливо/Санчес Изкуиэрдо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливо/Санчес Изкуиэрдо — Ньюмайер/Хоукес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Оливо/Санчес Изкуиэрдо и Ньюмайер/Хоукес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Оливо/Санчес Изкуиэрдо и для Ньюмайер/Хоукес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-740463-fuczyan-syunsin-ii-chzheczyan-layons-ii-prognoz-specialista-na-match-12-01-24/