«Бейбулат Исаев (Рос)» – «Юрий Фаркас (Рум)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13 января состоится интересный поединок Бейбулат Исаев (Рос) — Юрий Фаркас (Рум), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Бейбулат Исаев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13 января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Юрий Фаркас (Рум), так что вряд ли в 04:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бейбулат Исаев (Рос) — Юрий Фаркас (Рум):

победа Бейбулат Исаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Юрий Фаркас (Рум) – 0

Прогноз на матч Бейбулат Исаев (Рос) – Юрий Фаркас (Рум) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Бейбулат Исаев (Рос) не очень выгодно, а вот Юрий Фаркас (Рум) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Бейбулат Исаев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бейбулат Исаев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бейбулат Исаев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бейбулат Исаев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бейбулат Исаев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Юрий Фаркас (Рум) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Юрий Фаркас (Рум) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Юрий Фаркас (Рум), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Юрий Фаркас (Рум) должен быть в хорошей физической форме. Юрий Фаркас (Рум) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Бейбулат Исаев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бейбулат Исаев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бейбулат Исаев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бейбулат Исаев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бейбулат Исаев (Рос) валится с ног. К тому же, Бейбулат Исаев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бейбулат Исаев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Юрий Фаркас (Рум) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Юрий Фаркас (Рум) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Юрий Фаркас (Рум) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Юрий Фаркас (Рум) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Юрий Фаркас (Рум) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Юрий Фаркас (Рум) должен задуматься о своей обороне.

Бейбулат Исаев (Рос) – Юрий Фаркас (Рум) 13.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бейбулат Исаев (Рос) и Юрий Фаркас (Рум) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Бейбулат Исаев (Рос) и Юрий Фаркас (Рум) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Бейбулат Исаев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Юрий Фаркас (Рум) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Бейбулат Исаев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Юрий Фаркас (Рум) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Бейбулат Исаев (Рос) — Юрий Фаркас (Рум) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Юрий Фаркас (Рум), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Бейбулат Исаев (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Бейбулат Исаев (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Бейбулат Исаев (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Бейбулат Исаев (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Бейбулат Исаев (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Бейбулат Исаев (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Юрий Фаркас (Рум)

В данный момент Юрий Фаркас (Рум) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Юрий Фаркас (Рум) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Юрий Фаркас (Рум) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Юрий Фаркас (Рум) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Бейбулат Исаев (Рос) — Юрий Фаркас (Рум). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 января

Никто не сомневается, что Бейбулат Исаев (Рос) намного сильнее, чем Юрий Фаркас (Рум), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Бейбулат Исаев (Рос) — Юрий Фаркас (Рум) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бейбулат Исаев (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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