Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс. Прогноз, ставки на матч. WTA (04.03.20)

04.03.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ван Уйтванк/Миннен , а противостоять в этом поединке будет Паттинама-Керхов/Схофс.



04.03.2020 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ван Уйтванк/Миннен может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ван Уйтванк/Миннен имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04.03.2020 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Паттинама-Керхов/Схофс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ван Уйтванк/Миннен имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ван Уйтванк/Миннен

В этом сезоне Ван Уйтванк/Миннен показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ван Уйтванк/Миннен играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ван Уйтванк/Миннен умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ван Уйтванк/Миннен и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ван Уйтванк/Миннен будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ван Уйтванк/Миннен чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Паттинама-Керхов/Схофс

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Паттинама-Керхов/Схофс в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Паттинама-Керхов/Схофс уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Паттинама-Керхов/Схофс уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Паттинама-Керхов/Схофс обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс 04.03.2020

Ван Уйтванк/Миннен

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ван Уйтванк/Миннен выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ван Уйтванк/Миннен всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ван Уйтванк/Миннен уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ван Уйтванк/Миннен занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ван Уйтванк/Миннен больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ван Уйтванк/Миннен имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Паттинама-Керхов/Схофс

В этом сезоне Паттинама-Керхов/Схофс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Паттинама-Керхов/Схофс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Паттинама-Керхов/Схофс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Паттинама-Керхов/Схофс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Паттинама-Керхов/Схофс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ван Уйтванк/Миннен и Паттинама-Керхов/Схофс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Уйтванк/Миннен — Паттинама-Керхов/Схофс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

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