Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. Прогноз, ставки на матч(17.01.24)

Прогноз и ставка на матч Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо 17.01.2024

17.01.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вербин/Симундза , а противостоять в этом поединке будет Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17.01.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Вербин/Симундза, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17.01.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:00 по Москве, пока не начался поединок. Вербин/Симундза и Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вербин/Симундза

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вербин/Симундза находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вербин/Симундза является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вербин/Симундза умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вербин/Симундза обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вербин/Симундза может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Вербин/Симундза и Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Вербин/Симундза и Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. Прогноз, ставки на матч(17.01.24)

Вербин/Симундза

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вербин/Симундза выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вербин/Симундза всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вербин/Симундза уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вербин/Симундза занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вербин/Симундза больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вербин/Симундза имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо

Несмотря на свой молодой возраст, Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вербин/Симундза и Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вербин/Симундза имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вербин/Симундза и Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вербин/Симундза превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вербин/Симундза гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вербин/Симундза — Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вербин/Симундза и Бонсах Гэнли/Кальехон Эрнандо, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-744163-bishkek-knau-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kirgiziya-17-01-24/