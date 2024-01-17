ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.01.24)

ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав (17 января), ставки и коэффициенты

17 января в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Польши, в котором на своей площадке местный клуб ГКС Тыхы примет соперника по национальному первенству ВКК Вроцлав.



17 января снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет ГКС Тыхы – ВКК Вроцлав, который начнется в 21:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба ГКС Тыхы были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ГКС Тыхы возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК ВКК Вроцлав. Данный поединок будет сыгран 17 января, а по московскому времени его начало состоится в 21:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба ВКК Вроцлав лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ГКС Тыхы

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб ГКС Тыхы не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу ГКС Тыхы придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб ГКС Тыхы ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



ВКК Вроцлав

Президент баскетбольного клуба ВКК Вроцлав ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба ВКК Вроцлав сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб ВКК Вроцлав в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав

На 17 января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ГКС Тыхы дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба ВКК Вроцлав удалось одержать победу у себя дома.



ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.01.24)

ГКС Тыхы

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ГКС Тыхы наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ГКС Тыхы сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ГКС Тыхы всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ГКС Тыхы бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

ВКК Вроцлав

В прошлом сезоне баскетбольный клуб ВКК Вроцлав становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб ВКК Вроцлав уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф ВКК Вроцлав сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ГКС Тыхы после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17 января сыграет матч против БК ВКК Вроцлав. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ГКС Тыхы также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб ГКС Тыхы провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба ГКС Тыхы показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба ГКС Тыхы и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб ВКК Вроцлав полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб ВКК Вроцлав может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб ВКК Вроцлав выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ ГКС Тыхы — ВКК Вроцлав. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб ГКС Тыхы лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба ГКС Тыхы гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба ГКС Тыхы все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ВКК Вроцлав не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ВКК Вроцлав уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ВКК Вроцлав очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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