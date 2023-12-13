«Сорнсуекной ФА Груп (Таи)» – «Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19 января состоится интересный поединок Сорнсуекной ФА Груп (Таи) — Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 19 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сорнсуекной ФА Груп (Таи) — Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сорнсуекной ФА Груп (Таи) — Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай):

победа Сорнсуекной ФА Груп (Таи) – 0, ничья – 0, победа Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) – 0

Прогноз на матч Сорнсуекной ФА Груп (Таи) – Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Сорнсуекной ФА Груп (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сорнсуекной ФА Груп (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сорнсуекной ФА Груп (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сорнсуекной ФА Груп (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сорнсуекной ФА Груп (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сорнсуекной ФА Груп (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) может и не устоять на ногах.

Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) должен быть в хорошей физической форме. Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Сорнсуекной ФА Груп (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сорнсуекной ФА Груп (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сорнсуекной ФА Груп (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сорнсуекной ФА Груп (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) должен задуматься о своей обороне.

Сорнсуекной ФА Груп (Таи) – Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) 19.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сорнсуекной ФА Груп (Таи) и Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) и Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Сорнсуекной ФА Груп (Таи) и Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сорнсуекной ФА Груп (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сорнсуекной ФА Груп (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сорнсуекной ФА Груп (Таи).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сорнсуекной ФА Груп (Таи) и Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сорнсуекной ФА Груп (Таи)

Сорнсуекной ФА Груп (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Сорнсуекной ФА Груп (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Сорнсуекной ФА Груп (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Сорнсуекной ФА Груп (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай)

Последний раз Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сорнсуекной ФА Груп (Таи) — Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 января

Несмотря на то, что Сорнсуекной ФА Груп (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сорнсуекной ФА Груп (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Нгаопаяк Адсанпатонг (Тай) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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