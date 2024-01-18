Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.01.24)

Прогноз и ставка на матч Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи 18 января

18 января в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пакуетт/Теодорович , а противостоять в этом поединке будет Кумар/Шеехи.



Теннисное противостояние Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи пройдет 18 января, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 23:00 по московскому времени. Хотя Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Кумар/Шеехи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи:

В 23:00 по Москве Пакуетт/Теодорович выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кумар/Шеехи. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18 января. Пакуетт/Теодорович не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Пакуетт/Теодорович

Этот турнир Пакуетт/Теодорович проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Пакуетт/Теодорович может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Пакуетт/Теодорович однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Пакуетт/Теодорович имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Пакуетт/Теодорович левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Пакуетт/Теодорович хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кумар/Шеехи

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Кумар/Шеехи теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Кумар/Шеехи имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Кумар/Шеехи испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Кумар/Шеехи выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Кумар/Шеехи занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.01.24)

Пакуетт/Теодорович

Несмотря на внушительный возраст, Пакуетт/Теодорович демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пакуетт/Теодорович гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пакуетт/Теодорович обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пакуетт/Теодорович снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пакуетт/Теодорович может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кумар/Шеехи

Выступать в зале Кумар/Шеехи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кумар/Шеехи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кумар/Шеехи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кумар/Шеехи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кумар/Шеехи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кумар/Шеехи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пакуетт/Теодорович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кумар/Шеехи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пакуетт/Теодорович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кумар/Шеехи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пакуетт/Теодорович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пакуетт/Теодорович — Кумар/Шеехи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пакуетт/Теодорович и Кумар/Шеехи проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-744995-segodnya-match-bivenhodkin-styuarthouton-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-01-24/