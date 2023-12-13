«Бексултан Талай Уулу (Кгз)» – «Аскар Жаксылыков (Каз)». 19.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19.01.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Бексултан Талай Уулу (Кгз) — Аскар Жаксылыков (Каз). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Бексултан Талай Уулу (Кгз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 19.01.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Бексултан Талай Уулу (Кгз) — Аскар Жаксылыков (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 16:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бексултан Талай Уулу (Кгз) — Аскар Жаксылыков (Каз):

победа Бексултан Талай Уулу (Кгз) – 0, ничья – 0, победа Аскар Жаксылыков (Каз) – 0

Прогноз на матч Бексултан Талай Уулу (Кгз) – Аскар Жаксылыков (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.01.2024 :

Так как Бексултан Талай Уулу (Кгз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Аскар Жаксылыков (Каз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Бексултан Талай Уулу (Кгз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бексултан Талай Уулу (Кгз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бексултан Талай Уулу (Кгз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бексултан Талай Уулу (Кгз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бексултан Талай Уулу (Кгз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бексултан Талай Уулу (Кгз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бексултан Талай Уулу (Кгз) может и не устоять на ногах.

Аскар Жаксылыков (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Аскар Жаксылыков (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Аскар Жаксылыков (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Аскар Жаксылыков (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Аскар Жаксылыков (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Бексултан Талай Уулу (Кгз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бексултан Талай Уулу (Кгз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бексултан Талай Уулу (Кгз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бексултан Талай Уулу (Кгз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бексултан Талай Уулу (Кгз) валится с ног. К тому же, Бексултан Талай Уулу (Кгз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бексултан Талай Уулу (Кгз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Аскар Жаксылыков (Каз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Аскар Жаксылыков (Каз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Аскар Жаксылыков (Каз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Аскар Жаксылыков (Каз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Бексултан Талай Уулу (Кгз) – Аскар Жаксылыков (Каз) 19.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бексултан Талай Уулу (Кгз) и Аскар Жаксылыков (Каз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бексултан Талай Уулу (Кгз) и Аскар Жаксылыков (Каз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бексултан Талай Уулу (Кгз) и Аскар Жаксылыков (Каз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бексултан Талай Уулу (Кгз) и Аскар Жаксылыков (Каз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бексултан Талай Уулу (Кгз) — Аскар Жаксылыков (Каз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бексултан Талай Уулу (Кгз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бексултан Талай Уулу (Кгз) и Аскар Жаксылыков (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Аскар Жаксылыков (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бексултан Талай Уулу (Кгз)

Бексултан Талай Уулу (Кгз) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Бексултан Талай Уулу (Кгз) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Бексултан Талай Уулу (Кгз) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Бексултан Талай Уулу (Кгз) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Бексултан Талай Уулу (Кгз) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Аскар Жаксылыков (Каз)

Прошлый бой Аскар Жаксылыков (Каз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Аскар Жаксылыков (Каз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Аскар Жаксылыков (Каз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Аскар Жаксылыков (Каз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Бексултан Талай Уулу (Кгз) — Аскар Жаксылыков (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.01.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Бексултан Талай Уулу (Кгз) — Аскар Жаксылыков (Каз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Бексултан Талай Уулу (Кгз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бексултан Талай Уулу (Кгз) и Аскар Жаксылыков (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бексултан Талай Уулу (Кгз) выиграет бой.

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