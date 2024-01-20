«Арам Фаниян (Укр)» – «Франсиско Меркадо (Мек)». 20.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.01.2024 состоится интересный поединок Арам Фаниян (Укр) — Франсиско Меркадо (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Арам Фаниян (Укр) — Франсиско Меркадо (Мек) пройдет 20.01.2024, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Арам Фаниян (Укр) имеет две победы нокаутом, а Франсиско Меркадо (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арам Фаниян (Укр) — Франсиско Меркадо (Мек):

победа Арам Фаниян (Укр) – 1.06, ничья – 30, победа Франсиско Меркадо (Мек) – 10.1

Прогноз на матч Арам Фаниян (Укр) – Франсиско Меркадо (Мек) Бои, титульный бой, 20.01.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Арам Фаниян (Укр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.06. А котировка на то, что Франсиско Меркадо (Мек) будет сильнее повысилась до 10.1.

История личных встреч

В свои 32 года Арам Фаниян (Укр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Арам Фаниян (Укр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Арам Фаниян (Укр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Арам Фаниян (Укр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Арам Фаниян (Укр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Франсиско Меркадо (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Франсиско Меркадо (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Франсиско Меркадо (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Франсиско Меркадо (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Франсиско Меркадо (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Арам Фаниян (Укр) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Арам Фаниян (Укр) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Арам Фаниян (Укр) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Арам Фаниян (Укр) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Арам Фаниян (Укр) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Арам Фаниян (Укр) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Франсиско Меркадо (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Франсиско Меркадо (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Франсиско Меркадо (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Франсиско Меркадо (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Франсиско Меркадо (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Франсиско Меркадо (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Арам Фаниян (Укр) – Франсиско Меркадо (Мек) 20.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Арам Фаниян (Укр) и Франсиско Меркадо (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Арам Фаниян (Укр) и Франсиско Меркадо (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Арам Фаниян (Укр) и Франсиско Меркадо (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Арам Фаниян (Укр) и Франсиско Меркадо (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Арам Фаниян (Укр) — Франсиско Меркадо (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Арам Фаниян (Укр) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Арам Фаниян (Укр) и Франсиско Меркадо (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Франсиско Меркадо (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Арам Фаниян (Укр)

Арам Фаниян (Укр) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Арам Фаниян (Укр) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Арам Фаниян (Укр) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Арам Фаниян (Укр) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Арам Фаниян (Укр) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Франсиско Меркадо (Мек)

Последний раз Франсиско Меркадо (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Франсиско Меркадо (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Франсиско Меркадо (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Франсиско Меркадо (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Франсиско Меркадо (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Франсиско Меркадо (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Арам Фаниян (Укр) — Франсиско Меркадо (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 20.01.2024

В настоящее время Арам Фаниян (Укр) и Франсиско Меркадо (Мек) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Арам Фаниян (Укр) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Арам Фаниян (Укр) — Франсиско Меркадо (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Арам Фаниян (Укр) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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