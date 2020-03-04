Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(05.03.20)

Прогноз и ставка на матч Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс 05 марта

05 марта в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сетон Холл Пайретс примет соперника по национальному первенству Вилланова Уайлдкэтс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Сетон Холл Пайретс – Вилланова Уайлдкэтс, запланированный на 05 марта. Баскетболисты появятся на площадке в 04:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Сетон Холл Пайретс намерены 05 марта поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Вилланова Уайлдкэтс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Сетон Холл Пайретс

На этот матч баскетболисты клуба Сетон Холл Пайретс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Сетон Холл Пайретс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Сетон Холл Пайретс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Вилланова Уайлдкэтс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Вилланова Уайлдкэтс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Сетон Холл Пайретс» — «Вилланова Уайлдкэтс»: прогноз автора

На 05 марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сетон Холл Пайретс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Вилланова Уайлдкэтс удалось одержать победу у себя дома.



Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(05.03.20)

Сетон Холл Пайретс

Сейчас баскетбольный клуб Сетон Холл Пайретс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сетон Холл Пайретс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сетон Холл Пайретс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вилланова Уайлдкэтс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Вилланова Уайлдкэтс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс пройдет 05 марта, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сетон Холл Пайретс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сетон Холл Пайретс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сетон Холл Пайретс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сетон Холл Пайретс — Вилланова Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сетон Холл Пайретс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сетон Холл Пайретс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сетон Холл Пайретс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Вилланова Уайлдкэтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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